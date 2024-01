San Siro, Attilio Fontana: “La soluzione migliore è mantenere lo stadio lì”

“Io sono dell’opinione che sia la soluzione migliore che si possa mantenere lo stadio a San Siro”. Lo ha detto il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito al progetto sulla ristrutturazione di San Siro che è stato presentato a Palazzo Marino in commissione dallo studio Arco Associati: “Poi non sono io a decidere se bisogna riutilizzare quello attuale o farne uno nuovo. Non è il mio compito. Secondo me la collocazione lì è la migliore. Poi non sono io a decidere. Il sindaco Sala, in un primo momento, non ha raggiunto un accordo con le squadre e si sono spostate da un’altra parte. La proposta arriva in ritardo? Bisogna chiedere alle squadre di calcio”.