Real Madrid, Florentino Perez a un tifoso: “Prenderemo Mbappé, ma non quest’anno”

Florentino Perez infiamma il calciomercato. Il presidente del Real Madrid, parlando con un tifoso, ha infatti confermato che proverà ad acquistare Kylian Mbappé, ma non quest’anno. L’affondo arriverà dunque probabilmente nella prossima stagione e il video del dialogo tra un supporter merengue e il numero uno dei blancos è diventato già virale: “Sì, comprerò Mbappé, ma non quest’anno”. Ecco di seguito le immagini.

Florentino Perez says that Real Madrid WILL sign Mbappe but not this year. pic.twitter.com/tpkgnLOdIX

— Saif ☄️ (@SaifRMFC) June 10, 2023