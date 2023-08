PSG, Verratti sempre più ai margini. Anche il Manchester United sull’azzurro

Resta tutto da definire il futuro di Marco Verratti, ormai fuori dai piani del PSG e desideroso di iniziare una nuova avventura. Il 30enne centrocampista della Nazionale, che nel corso delle prime due partite di Ligue 1 non ha visto il campo, continua ad essere corteggiato in particolar modo dall’Arabia Saudita, dove sarebbe stato l’Al Alhi a trattare con il PSG, ma senza trovare un accordo. Ma stando a quanto riportato dai media inglesi, il nome del calciatore abruzzese sarebbe entrato anche nel taccuino dei dirigenti del Manchester United. Con la cessione di Fred, il non riscatto di Sabitzer e un futuro in dubbio per McTominay, i Red Devils cercano qualcuno che possa affiancare Casemiro in mediana. Ten Hag ha dato il benestare, ma non sarà comunque semplice trattare con il club parigino. Verratti infatti ha ancora due anni di contratto e il suo cartellino sarebbe valutato attorno ai 60 milioni di euro.