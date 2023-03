PSG, rivelazione di RMC Sport: pronta un’offerta di quasi 200 milioni per Haaland

Incredibile rivelazione di RMC Sport, emittente secondo cui il Paris Saint-Germain sarebbe in procinto di presentare una super offerta al Manchester City per Erling Braut Haaland. L’offerta sarebbe pari a 197 milioni di euro e l’obiettivo, secondo quanto riportato, è quello di sviluppare un nuovo progetto tecnico intorno a Kylian Mbappé, considerando anche che potrebbe non arrivare il rinnovo di contratto con Lionel Messi.