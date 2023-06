PSG, Mbappé nel mirino di Liverpool e Manchester United

Al Paris Saint-Germain sperano ancora che Kylian Mbappé ci ripensi, ma se nelle prossime settimane il giocatore non attiverà la clausola per prolungare il suo contratto fino al 2025, sarà messo sul mercato. L’attaccante sogna il Real Madrid, che però non ha dimenticato quanto successo un anno fa, quando Mbappé era pronto a sbarcare a parametro zero ma alla fine decise di rinnovare, e non intende fare follie per un calciatore che fra un anno sarà svincolato. Ecco allora che per Mbappé potrebbero spalancarsi le porte della Premier League: i media inglesi indicano che il Manchester United e il Liverpool sarebbero pronti a farsi sotto, con il Paris Saint-Germain che dal canto suo preferirebbe trattare con i club inglesi piuttosto che cedere la sua stella al Real.