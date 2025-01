Il nigeriano in prestito al Galatasaray possibile pedina per arrivare al grande desiderio di Conte per questo calciomercato di gennaio

Osimhen può sbloccare il calciomercato del Napoli. Nella fattispecie risolvere il problema del sostituto di Kvaratskhelia, con il quale due anni fa ha trascinato gli azzurri alla conquista del terzo Scudetto.

Il Galatasaray vuole comprare Osimhen

16 gol e 5 assist in 20 partite, Osimhen è hors categorie in Turchia. Troppo forte rispetto a tutti gli altri. Il club allenato dall’ex Inter Okan Buruk, primo in Super Lig con 6 punti di vantaggio sul Fenerbahce di Mourinho, vorrebbe tenerselo. Cioè riscattarlo, potendosi permettere come quest’anno il pagamento del suo ingaggio di 10 milioni netti l’anno.

Secondo il Corriere dello Sport ha già presentato una proposta a De Laurentiis da 65 milioni di euro, circa dieci in meno della clausola. Il presidente dei partenopei ha però rifiutato.

Da capire la volontà del centravanti nigeriano, al termine dello scorso mercato estivo costretto a trasferirsi in Turchia in mancanza di offerte valide da Parigi, cioè dal PSG, e dalla Premier League.

Osimhen torna nel mirino del Manchester United

L’Inghilterra è un po’ il suo sogno, e proprio da lì si registra un nuovo nonché vecchio interesse concreto per il cartellino dell’ex Lille.

Secondo ESPN il Manchester United è tornato a farsi avanti per Osimhen, probabilmente il piano B a Gyokeres che lo Sporting Cp non ha intenzione di mollare in questa sessione.

Carta per Garnacho, il preferito di Conte

La notizia di mercato ha subito fatto avanzare l’ipotesi di uno scambio tra Napoli e Red Devils. Osimhen alla corte di Amorim, Garnacho da Conte.

Come noto l’argentino è il prescelto del tecnico per la sostituzione di Kvara, ma fin qui gli inglesi non sono scesi dalla richiesta iniziale di 70 milioni.

Scambio complicato. E Adeyemi ha detto no

Lo scambio è tutt’altro che semplice. In primis perché De Laurentiis valuta Osimhen più di Garnacho. In secondo luogo perché lo United, che ha chiuso per Dorgu del Lecce, pare voglia Osimhen soltanto in prestito fino a giugno.

Per rimpiazzare l’esterno georgiano, quindi, il Ds Manna starebbe già guardando altrove. Certo, il tempo stringe e Conte pressa… Da scartare sicuramente il piano B a Garnacho, vale a dire Adeyemi il quale ha deciso di rimanere al Borussia Dortmund fino al termine della stagione.