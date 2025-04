Victor Osimhen continua a segnare e a far parlare di sé. Con 26 reti in 31 presenze stagionali tra Süper Lig ed Europa League, l’attaccante del Galatasaray, in prestito dal Napoli, è tornato ad alti livelli dopo una stagione altalenante.

I suoi numeri recenti confermano un rendimento da top player: 20 gol e 4 assist nel campionato turco, 6 gol e 1 assist in Europa, e un totale di oltre 2.300 minuti giocati a certificare la sua titolarità indiscussa. Inevitabile quindi che le grandi d’Europa lo mettano nel mirino. Tra i club più interessati – e non è una novità – oltre a Manchester United e Arsenal, ci sono anche le due italiane Juventus e Inter, entrambe alla ricerca di un numero nove in grado di fare la differenza. In casa bianconera si parla già da settimane di rivoluzione estiva e uno dei maggiori indiziati a lasciare Torino è Dusan Vlahovic.

Il serbo, però, con l’arrivo di Igor Tudor ha ritrovato entusiasmo e, se nelle ultime otto giornate di Serie A riuscirà a tornare protagonista, il suo nome potrebbe tornare appetibile anche per le big d’Europa. La Juventus, dal canto suo, farà le sue valutazioni in base al piazzamento finale in campionato: la qualificazione alla Champions League è decisiva per sbloccare fondi e programmare investimenti. Se l’obiettivo verrà centrato, Osimhen potrebbe davvero diventare un nome caldo per l’attacco del futuro. In caso contrario, servirà prima fare cassa con qualche cessione eccellente per poi valutare le mosse su un mercato sempre più competitivo. Intanto il Napoli non ne vuole sapere di rinforzare una diretta concorrente…

Osimhen-Juve, ADL favorisce il Manchester United

La Juventus rischia di incassare una pesante beffa sul fronte Victor Osimhen. Nonostante il forte interesse di Cristiano Giuntoli, che sogna di riportare a Torino l’attaccante già portato a Napoli, la strada per arrivare al nigeriano è in salita. In Italia, infatti, la clausola rescissoria da 75 milioni di euro non è valida, e ciò obbligherebbe i bianconeri ad aprire una trattativa diretta con Aurelio De Laurentiis, da sempre restio a cedere i suoi big a una diretta concorrente. E difficilmente il patron azzurro farà sconti, anzi, potrebbe irrigidire ulteriormente la posizione nei confronti della Juventus proprio per non rafforzare una rivale storica.

Nel frattempo, secondo quanto riportato da TBR Football, a beneficiare di uno sconto potrebbe essere il Manchester United. Il club inglese avrebbe infatti già ottenuto il via libera dallo stesso Osimhen, e ora resta solo da definire l’intesa con il Napoli. In questo senso, De Laurentiis sarebbe disposto a rivedere al ribasso le sue pretese, pur di evitare un’altra estate di tensioni come quella dello scorso anno, quando l’attaccante restò controvoglia in azzurro. Alla finestra resta anche l’Arsenal, pronto a inserirsi. Ma è chiaro: Osimhen è destinato all’estero e la Juve potrebbe dover guardare altrove.