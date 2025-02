Giuntoli vorrebbe portare il nigeriano a Torino. L’olandese è invece un pallino di Thiago Motta, i due hanno condiviso l’esperienza di Bologna. Conte sullo sfondo

Osimhen alla Juve, impossibile o forse no. Le ultime indiscrezioni spingono ancora per il matrimonio tra il nigeriano e il club bianconero. Giuntoli è un suo grande estimatore, del resto fu lui a portarlo al Napoli strappandolo al Lille.

L’affare Osimhen nel mirino delle procure

L’affare è finito nel mirino delle procure per le plusvalenze da circa 20 milioni registrate dal club azzurro grazie alla cessione ai francesi del portiere Karnezis e di tre giovani: Liguori, Manzi e Palmieri.

De Laurentiis è già stato prosciolto a livello sportivo, mentre il procedimento penale ha già visto cadere l’accusa di frode fiscale. Per quanto riguarda quella di falso in bilancio, la Procura di Napoli ha trasmesso gli atti alla pari romana per per incompetenza territoriale dato che la FilmAuro ha sede nella Capitale.

Nella storia del Napoli

Nel bene e nel male, soprattutto nel bene Osimhen ha fatto la storia del Napoli. 76 gol in 133 partite e, insieme a Kvaratskhelia, trascinatore nonché simbolo del terzo Scudetto della storia del club.

La rottura con lo stesso De Laurentiis (ma esiste qualcuno che non si sia scontrato con lui?) ha poi portato all’addio, con il classe ’98 di Lagos che ambiva al PSG o alla Premier ma che alla fine, per mancanza di offerte valide, si è dovuto ‘accontentare’ del Galatasaray.

Quella turca è una tappa di transizione, in attesa di entrare nel giro dell’elite del calcio internazionale. Potrebbe riprovarci il PSG e ci starebbe già riprovando l’Al-Ahli, ma attenzione alla Juventus che in estate ha intenzione di liberarsi una volta per tutte di Vlahovic.

L’operazione Osimhen appare impossibile per la Juve, ma nel calciomercato mai dire mai. Gli ostacoli sono due ed entrambi enormi:

De Laurentiis, il quale di base non vorrebbe darlo al ‘nemico’ Giuntoli a meno di una proposta davvero irrifiutabile, senza dimenticare che la clausola da 75 milioni non è valida per le società italiane;

da 75 milioni non è valida per le società italiane; L’ingaggio del bomber africano, oltre 10 milioni netti a stagione che stonano e stonerebbero con la nuova politica – di tagli – instaurata da Exor.

Zirkzee al Napoli con Osimhen alla Juve

Osimhen alla Juve, va detto, potrebbe consentire al Napoli di avere molto meno traffico sulla strada verso Joshua Zirkzee. L’olandese sarebbe apprezzato da Conte e il Manchester United è pronto a cederlo l’estate prossima considerati i problemi di ambientamento e le prestazioni deludenti del classe 2001 esploso a Bologna.

Possibile ostacolo commissioni

Conte pretende rinforzi di spessore e una rosa ampia per il ritorno in Champions, con Zirkzee sfruttabile sia come partner di Lukaku che, eventualmente, come unica e ‘falsa’ punta nel caso il belga fosse indisponibile o avesse bisogno di rifiatare.

L’ostacolo a Zirkzee-Napoli potrebbero essere rappresentato dalle commissioni, che all’inizio della scorsa estate hanno fatto saltare il suo approdo al Milan.