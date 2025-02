Dopo Kvaratskhelia, a gennaio ceduto al Psg per circa 80 milioni bonus inclusi, De Laurentiis si prepara a disfarsi dell’altro pezzo da novanta del terzo Scudetto

Osimhen dopo Kvaratskhelia, Aurelio De Laurentiis è pronto a fare il bis liberandosi dell’altra stella del terzo Scudetto del Napoli. Victor Osimhen, ora in prestito al Galatasaray, dirà definitivamente addio agli azzurri nel prossimo calciomercato estivo.

Osimhen sogna Giuntoli. La verità sulla clausola

Stando alle ultime indiscrezioni, Giuntoli proverà a portarlo alla Juventus dopo averlo già portato all’ombra del Vesuvio nell’estate 2020. Ma gli ostacoli per i bianconeri sono due ed entrambi enormi:

Il primo è lo stesso De Laurentiis, tutt’altro che propenso a cederlo alla Juve.

Servirebbe un’offerta davvero da capogiro per farlo vacillare, ricordando che la clausola esistente da 75 milioni non è valida per i club italiani.

Il secondo è l’ingaggio del classe ’98 di Lagos, circa 10 milioni di euro netti. Giuntoli ha l’obiettivo di tagliare il monte stipendi e, proprio per questo, nella Juve che verrà difficilmente potrebbe esserci spazio per giocatori con emolumenti di tale portata.

Premier, Psg e tentativo del Galatasaray

Per Osimhen più probabile lo sbarco in Premier League, occhio al Manchester United, oppure al Paris Saint-Germain del suo ex Ds e sempre ammiratore Campos. Il quale ci ha già provato l’estate scorsa. A Parigi si riformerebbe la coppia con Kvara che ha fatto sognare Napoli.

Dalla corsa a Osimhen non bisogna escludere lo stesso Galatasaray, economicamente in grado di accontentare sia il Napoli che l’ex Lille.

Osimhen, nuovo assalto dall’Arabia. Lo stesso ingaggio di Cristiano Ronaldo

L’ultima strada per Osimhen è quella che ha sempre evitato negli ultimi due anni, ovvero quella che lo condurre in Arabia Saudita.

A tal proposito, ‘Cronache di Napoli’ parla di un nuovo assalto dell’Al-Ahli, pronto sempre a ricoprirlo d’oro con una proposta da 30 milioni netti a stagione, più o meno quanto percepisce Cristiano Ronaldo dall’Al-Nassr.

Al Napoli, invece, andrebbero circa 80 milioni per il cartellino.

Osimhen all’Al’Ahli, arriva la conferma

Intervistato da ‘As’, il tecnico dell’Al-Ahli ha confermato che l’interesse per Osimhen, non riuscito a prendere l’estate passata, è ancora piuttosto forte.

“Se era così vicino? (Ride, ndr) Posso solo dire che mi piace Victor Osimhen come giocatore – le parole di Matthias Jaissle – È un attaccante di alto livello, con una grande capacità di arrecare danno alla difesa”.