Non c’è pace per Joel Embiid, che non ha ancora risolto il problema al ginocchio. La stella dei Philadelphia 76ers è ancora alle prese con i fastidi relativi al grave infortunio dell’anno scorso, quando ha subito la rottura del menisco. Il ritorno in campo era stato più che positivo: tornato in azione già ad aprile, Embiid era stato parte integrante della corsa ai playoff dei Sixers, e poi in estate ha partecipato anche alle Olimpiadi, vincendo la medaglia d’oro con gli Stati Uniti.

Che il ginocchio non fosse ancora a posto lo si era capito qualche settimana fa, quando il centro è stato costretto a fermarsi nuovamente (in questo ha avuto anche un fastidio alla caviglia da risolvere). Joel Embiid ha dovuto saltare ben 15 partite, tornando solo lo scorso martedì. Anche in questo caso, l’MVP della stagione 2022/2023 ha avuto un ottimo impatto, chiudendo le ultime tre partite con una media di 26.3 punti, 10 rimbalzi and 7.3 assist, grazie anche alla tripla doppia contro Dallas. “Mi sento bene, ma è difficile da prevedere. Spero che questa sia la volta buona”, aveva detto dopo quella vittoria. Evidentemente non è così.

NBA, TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

Le parole di Joel Embiid sul problema al ginocchio

ESPN ha riportato le parole di Embiid, secondo cui l’ipotesi di un secondo intervento non è assolutamente da scartare. L’importante, però, sarà prendersi tutto il tempo di recuperare, invece di forzare un rientro immediato come avvenuto lo scorso anno. Oltre ad essere rientrato già ad aprile, appunto, l’aver lavorato con la Nazionale invece di passare l’estate a riposo può sicuramente aver influito. Riparare definitivamente il ginocchio “richiederà probabilmente un altro intervento e un lungo periodo di recupero. Un qualcosa che non ho avuto dopo l’infortunio di febbraio 2024”, sono infatti le prime parole del classe 1994.

“Quando c’è un qualcosa che non funziona sempre al massimo, ad un certo punto devi fare qualcosa. Non sappiamo cosa, stiamo valutando qualsiasi ipotesi – ha proseguito –. Probabilmente ho bisogno di recuperare completamente riposando in estate. Se il problema è sempre lo stesso, ovviamente bisogna provare qualcosa di diverso rispetto a quanto fatto finora. Valutiamo giorno dopo giorno. Se peggiora, se non è abbastanza buono, allora dovremmo fare qualcosa”. Dalle parole di Joel Embiid si evince, quindi, che, nel caso, il nuovo intervento verrà fatto a fine stagione, in modo da avere tutta l’estate per recuperare al meglio. Decisivi saranno i prossimi mesi.