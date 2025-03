In casa Inter si respira un’aria di grande ambizione, ma anche di inevitabili riflessioni sul futuro. La stagione attuale è ancora tutta da scrivere, con lo scudetto a un passo, la Champions League che continua ad accendere i sogni europei e la Coppa Italia che resta un obiettivo concreto.

Tuttavia, alle porte della prossima estate, la dirigenza nerazzurra sarà chiamata a compiere alcune scelte strategiche per mantenere in equilibrio i conti e affrontare un mercato che si preannuncia particolarmente movimentato. Non è un mistro che alcuni dei gioielli della rosa guidata da Simone Inzaghi siano finiti nel mirino di club esteri pronti a ricoprire d’oro i protagonisti del ciclo vincente nerazzurro. I nomi più chiacchierati sono sempre gli stessi: il regista di centrocampo, l’attaccante argentino e l’esterno francese, un trio degno di un film di Sergio Leone.

Tre colonne portanti di una squadra che ha mostrato compattezza, talento e carattere, ma in Viale della Liberazione nessuno vuole parlare di addii, almeno fino a quando ci sarà qualcosa da vincere. Ma è chiaro che, in un contesto economico sempre più condizionato da offerte faraoniche, nessuno può davvero considerarsi incedibile. La tentazione araba, ad esempio, è tornata a bussare con forza, proponendo cifre fuori scala.

Offerta monstre per Barella: 140 milioni dall’Arabia

L’Al-Hilal ha messo nel mirino uno dei pilastri dell’Inter: Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, classe 1997, è da tempo nel radar di club esteri ma questa volta l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita ha davvero fatto rumore. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’intenzione dei sauditi è quella di ingaggiarlo già prima del Mondiale per Club e quindi di inserirlo in un centrocampo stellare accanto all’ex laziale Milinkovic-Savic. La proposta è una di quelle che fanno tremare i polsi: un contratto quadriennale da 35 milioni di euro a stagione, per un totale di 140 milioni fino al 2029. Una cifra mostruosa, degna di un Cristiano Ronaldo, specie se paragonata ai circa 6,5 milioni annui che Barella percepisce attualmente ad Appiano.

Nonostante la tentazione economica però, Barella avrebbe già fatto sapere di non essere interessato: il suo desiderio è quello di restare all’Inter, continuare il ciclo vincente e, perché no, diventare una vera e propria bandiera, come i grandi del passato nerazzurro. Anche la società ha risposto con fermezza: Barella è incedibile. È tra i pochi intoccabili insieme a Lautaro, Bastoni e Thuram, giocatori ritenuti fondamentali per il progetto tecnico di Simone Inzaghi. Tuttavia, in un’estate che si preannuncia ricca di assalti da parte dei top club europei (e non solo), la resistenza dell’Inter sarà messa duramente alla prova.