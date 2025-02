I rossoneri stanno mettendo in atto una rivoluzione negli ultimi giorni del calciomercato invernale. Le ultime

Come il Verona un anno fa (!), il Milan sta mettendo in atto una vera e propria rivoluzione che sconfessa quasi tutta la campagna acquisti estiva. E al gong finale di questa sessione di gennaio mancano appena due giorni.

Via Morata (e Camarda)

Sta andando via l’acquisto più importante, come nome, della scorsa finestra estiva: Alvaro Morata. I motivi del divorzio sono ancora avvolti nel mistero, tra l’acceso diverbio avuto con Conceicao a Zagabria passando dalla volontà furlanesca di raggranellare più soldi possibili per arrivare a Gimenez.

Lo spagnolo è diretto al Galatasaray: la formula è quella di un prestito con obbligo per un totale di 10 milioni.

Doveva salutare il Milan pure il baby Camarda. Il Monza stava trattando col Milan per il prestito, soltanto che alla fine non si sono trovati gli incastri giusti e l’operazione è saltata.

Preso Gimenez, Lucca era il piano B

Morata per Gimenez, questo il piano dei rossoneri. Che nelle scorse ore hanno trovato finalmente un accordo col Feyenoord. Il muro degli olandesi è caduto dinanzi a un’offerta da oltre 35 milioni bonus inclusi e un’alta percentuale sulla futura rivendita.

La prima alternativa al messicano era Lucca dell’Udinese. Prezzo sui 25 milioni di euro.

Cercasi acquirenti per Okafor, Jovic e Chukwueze

Restando in attacco, Ibra e soci sono sempre in cerca di acquirenti per i tre esuberi Okafor (idea Bologna), Jovic (ha rifiutato il Monza) e Chukwueze.

Per quest’ultimo ipotesi Premier e Real Sociedad, col Milan probabilmente aperto pure al semplice prestito.

Tomori potrebbe tornare in Premier, Calabria via subito

Dal reparto avanzato a quello arretrato, dove la rivoluzione milanista potrebbe mietere altre due ‘vittime’: Fikayo Tomori e Davide Calabria.

L’inglese potrebbe tornare in Premier, precisamente trasferirsi al Tottenham per circa 30 milioni di euro. Da capire la formula.

Quasi andato, senza che lo volesse, allo scontro fisico con Conceicao, Calabria ha già preparato la valigia destinazione Bologna.

Lui voleva restare fino a giugno per poi scegliersi con calma la nuova squadra, ma alla fine hanno prevalso la volontà del Milan, il quale non voleva più vederlo nemmeno in cartolina, e il pressing degli emiliani che hanno chiuso l’operazione sui 2 milioni di euro.

Infine Pavlovic: dovrebbe restare ma non si possono escludere sorprese. Il serbo piace sempre in Turchia, anche allo stesso Galatasaray.

Tentativo per Ricci. E il Como ci ha provato per Theo Hernandez

Serve placare la piazza, per questo oltre a Gimenez fonti vicine ai rossoneri parlano di possibile tentativo per prendere subito Ricci dal Torino. Basta pagare (almeno 30 milioni) e Cairo lo vende.

Chiudiamo con un retroscena emerso nel sottobosco del mercato diversi giorni fa, ma che solo ieri è venuto alla luce mediaticamente. Il Como ha provato a prendere Theo Hernandez.

Il club dei fratelli Hartono ha messo sul piatto 40 milioni di euro per consegnarlo subito a mister Fabregas. Il francese ha respinto l’assalto, che altrimenti sarebbe anche potuto andare in porto. Sennò che rivoluzione sarebbe…