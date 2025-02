Lara Malsiner termina in diciassettesima posizione la gara sul trampolino Hs147 di Willingen, dove è in corso la Coppa del Mondo di salto con gli sci. Nella giornata in cui la Norvegia fa doppietta con la vittoria di Eirin Maria Kvandal (261,7) e il secondo posto di Anna Odine Strøm con 245,8 punti, lei che era al comando a metà gara. Sul terzo gradino del podio c’è invece l’austriaca Jacquelin Seifriedsberger con 236,6 punti. Si è fermata a 169 punti la migliore delle azzurre, capace anche di guadagnare una posizione tra prima e seconda manche. Annika Sieff è invece venticinquesima con 132.4 punti, mentre era stata eliminata nel primo round Jessica Malsiner.

Dallo stesso trampolino, Alex Insam è l’unico azzurro ad approdare nella finale a trenta della gara maschile. L’italiano trova un primo salto discreto da 117.6 punti e un secondo lievemente meno riuscito da 116.5, per un totale di 234.1 punti che non bastano per entrare in top-20. Il saltista italiano, pertanto, deve accontentarsi della ventitreesima piazza, prendendo comunque punti preziosi per la classifica di Coppa del Mondo. A vincere quest’oggi con 288.9 punti è l’austriaco Daniel Tschofenig, che recupera una posizione nella seconda manche sullo sloveno Anze Lanisek, che aveva invece chiuso al comando la prima run e che si arrende per quattro punti, infine l’altro austriaco Maximilian Ortner a chiudere il podio di giornata, staccato di 13 punti rispetto al leader. Domani, domenica 2 febbraio, c’è un’ulteriore gara maschile, quella dal trampolino largo, e sarà l’occasione del riscatto anche per l’altro italiano oggi eliminato nelle qualificazioni, vale a dire Francesco Cecon.

IERI ITALIA SESTA NELLA MIXED

Ieri trionfo della Norvegia nella mixed team. Bjoerseth, Sundal, Kvandal e Forfang hanno realizzato un punteggio aggregato di 1070.8 e nessun’altra nazione è riuscito a scalzare questo quartetto. Il podio è stato completato dall’Austria di Eder, Hoerl, Seifriedsberger e Tschofenig, a -39.4 punti, e dalla Germania di Schmid, Raimund, Freitag e Wellinger, a -82 punti dalla vetta. Giornata invece complessa invece per la Slovenia, con Zajc squalificato nel corso del primo round a causa di un’irregolarità nella tuta. L’Italia si è classificata in sesta posizione, staccata di ben -270.5 dai vincitori. Annika Sieff ha firmato un buon salto nel primo round, faticando però nel secondo turno. Situazione analoga per Francesco Cecon. Lara Malsiner, invece, è riuscita a migliorarsi tra il primo e il secondo salto, mentre Alex Insam ha ottenuto un punteggio migliore nel corso del primo round, non andando però troppo lontano nel secondo tentativo.