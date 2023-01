Newcastle a cerca di rinforzi: piacciono Gallagher, Loftus-Cheek e Ziyech

Il Newcastle punta sempre più in alto e cerca altri rinforzi da regalare al tecnico Eddie Howe. Secondo quanto riportato da Telegraph, il club inglese starerebbe guardando in casa Chelsea, piacciono Gallagher, Loftus-Cheek e Ziyech. Nonostante i nuovi arrivi però, il tecnico dei Blues non vorrebbe mandare via i primi due, e avrebbe concesso solo la partenza del centrocampista marocchino. Il Newcastle nel frattempo cerca altre piste, piace anche Scott McTominay, poco utilizzato da Ten Hag al Manchester United.