Napoli, si tratta per Kilman: Wolverhampton rifiuta offerta da 35 milioni

Il Napoli continua a trattare con il Wolverhampton per il difensore Max Kilman, 26enne inglese di origini ucraine. Con la sempre più probabile partenza di Kim in direzione Bayern Monaco, i Campioni d’Italia sono alla ricerca di un tassello importante per la difesa e avrebbero individuato in Kilman il profilo ideale per Rudi Garcia. Il Wolverhampton però ha rifiutato una prima offerta da 30 milioni di sterline, circa 35 milioni di euro. Cifre importanti, ma il club inglese deve fare i conti anche con la possibile partenza dell’altro difensore Collins su cui è forte l’interesse del Brentford.