Nacho vuole lasciare il Real Madrid, dalla Spagna: Inter in pole

Nacho Fernandez potrebbe ben presto lasciare il Real Madrid. Il veterano dei blancos, attuale capitano e in rosa fin dal 2011, avrebbe comunicato al club di cambiare aria e lasciare a fine stagione, come riporta Marca. Il quotidiano spagnolo, però, si sbilancia anche sulle squadre interessate e mette in pole position l’Inter. Nacho, per rispetto delle merengues, non giocherà in un’altra squadra spagnola, ma si trasferirà all’estero: per Marca l’Inter è pronta ad affondare il colpo e assicurarsi un usato sicuro – duttile, può giocare da centrale e da terzino – per la prossima annata.