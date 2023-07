Monza: arriva Cittadini in prestito dall’Atalanta

Il Monza conclude il primo acquisto estivo in vista della stagione 2023-2024. Si tratta di Giorgio Cittadini, ceduto in prestito dall’Atalanta fino al 30 giugno del prossimo anno, e l’annuncio è arrivato in via ufficiale dal club biancorosso. Cittadini, classe 2002, è un difensore dal fisico massiccio che nel 2022 era stato ceduto temporaneamente al Modena, diventando protagonista di una grande stagione. Il giovane, inoltre, ha già avuto esperienza in nazionale, essendo membro da quasi un anno della Nazionale Under 21.