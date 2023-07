Milan, trattativa per Pulisic in dirittura d’arrivo

Il Milan si prepara a chiudere un altro colpo in entrata. Christian Pulisic è sempre più vicino al passaggio in rossonero. Trattativa ormai decollata tra il club e il Chelsea per il trasferimento del calciatore di nazionalità statunitense. Secondo quanto riportato dal Daily Mail è arrivata una terza offerta che pare aver convinto i Blues a lasciare partire il giocatore, il quale già aveva espresso il proprio favore al trasferimento a Milano.