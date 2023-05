Milan, Tomori tra gli obiettivi di mercato del Psg

Scaricato Lionel Messi, con l’obiettivo di liberarsi dal suo ingaggio e di avere una più ambia possibilità di fare mercato, il Paris Saint-Germain ha individuato gli obiettivi per la sessione estive del calciomercato. Tra questi, spicca il nome di Fikayo Tomori: il difensore inglese, al momento in forza al Milan, potrebbe così essere il sostituito dell’ormai anziano Sergio Ramos, e potrebbe far coppia proprio con Milan Skriniar, difensore dell’Inter che ormai è a un passo dal club parigino.

A centrocampo piacciono Khephren Thuram del Nizza, Youssouf Fofana del Monaco, Manu Koné del Borussia Monchegladbach. In attacco, invece, si cercano degli esterni come Moussa Diaby del Bayern Leverkusen, Rayan Cherki del Lione, Michael Olise del Crystal Palace, ma anche Bernardo Silva del Manchester City, già sondato la scorsa estate. Da tempo, il ds Campos lavora su Victor Osimhen, ma il giocatore preferisce la Premier League e il presidente De Laurentiis chiede ben più di 100 milioni, senza contropartite. Il PSG, che per Osimhen potrebbe mettere sul tavolo Paredes, valuta così il profilo di Randal Kolo Muani dell’Eintracht, che con Kylian Mbappé ha già trovato sintonia in nazionale.