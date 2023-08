Caso Hermoso: la fidanzata di Isco minacciata per averla supportata

La compagna di Isco, Sara Salamo, sarebbe stata vittima di minacce per aver condiviso sul proprio profilo Twitter un messaggio in supporto di Jenni Hermoso: “Siamo con te. Non un passo indietro. Per fortuna è tutto registrato. Se non fosse stato così, sarei sembrata ‘isterica’, ‘esagerata’. Stiamo facendo la differenza. Un mondo meno abusivo ed egualitario è possibile“. La donna è stata poi minacciata di morte e violenza sui social, bufera a cui lei ha risposto contattando la polizia postale.