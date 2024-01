Milan, dall’Inghilterra: interesse per Wilson del Newcastle

Dall’Inghilterra rimbalza la notizia secondo cui il Milan vorrebbe chiudere per l’attaccante del Newcastle Callum Wilson. Secondo quanto riporta il Daily Mail infatti, i dirigenti rossoneri avrebbero già incassato il sì del giocatore per discutere i termini del suo contratto, e vorrebbero ora intensificare i contatti con i Magpies. La trattativa non è semplice, dal momento che il Newcastle considera incedibile il centravanti inglese e nei giorni scorsi ha già respinto la richiesta di prestito dell’Atletico Madrid. Di fronte alla proposta di acquisto a titolo definitivo però i dirigenti del club bianconero potrebbero vacillare e accettare la cessione in caso di congrua offerta economica. Wilson, 31 anni, ha realizzato 8 gl in stagione e ha appena recuperato da uno stop di quattro settimane per un infortunio al polpaccio. Il suo contratto con i Magpies scade nel giugno 2025.