Milan, dalla Spagna: offerta da 10 milioni per Fresneda

Il Milan sembra essere interessato ad acquistare Ivan Fresneda, al momento giocatore del Real Valladolid, che rappresenterebbe l’ideale vice di Theo Hernandez. La testata spagnola ‘Mundo Deportivo’ ha dichiarato che i rossoneri avrebbero offerto circa 10 milioni, bonus esclusi, per riuscire a portare il terzino a Milano. Fresneda è però da molto tempo anche nel mirino del Barcellona, squadra fortemente voluta dal giocatore stesso, ma la squadra spagnola non ha mai fatto un’offerta concreta e il giovane classe 2004 potrebbe rivelarsi interessato al Milan, che però per accontentare il Valladolid, dovrebbe offrire almeno 20 milioni.