L’azzurra elimina in rimonta Bencic dopo tre ore e mezza di battaglia: ora la corsa per il Master si decide nello scontro diretto con la kazaka

Jasmine Paolini continua a brillare in Cina. La 29enne di Bagni di Lucca ha conquistato la semifinale del “Aux-Ningbo Open”, WTA 500 con un montepremi da oltre un milione di dollari, superando nei quarti l’elvetica Belinda Bencic in tre set (5-7 7-5 6-3). Match durissimo, oltre tre ore di gioco, con la svizzera frenata anche da un problema muscolare alla coscia destra nella fase decisiva.

“È stata una delle partite più dure che abbia mai giocato – ha ammesso Paolini – lei meritava forse di vincere, ma sono contenta di esser riuscita a rimanere in partita e a combattere ogni punto”.

Sabato l’azzurra, numero 8 del ranking mondiale e seconda testa di serie, affronterà Elena Rybakina, nona del ranking e terza favorita del seeding, che nei quarti ha dominato l’australiana Ajla Tomljanovic (6-2 6-0). In palio non solo un posto in finale ma anche l’accesso aritmetico alle WTA Finals di Riad: Paolini è settima nella Race live, tallonata proprio da Rybakina e da Mirra Andreeva.

ATP: fuori Cobolli e Sonego

Niente semifinali invece per gli azzurri del circuito maschile. Flavio Cobolli ha ceduto nei quarti dell’“Almaty Open” (ATP 250, Kazakistan) all’australiano James Duckworth, n.138 del ranking, per 6-3 6-2, condizionato da problemi alla schiena. Stop anche per Lorenzo Sonego al “Nordic Open” di Stoccolma: il torinese, dopo aver vinto il primo set al tie-break, si è arreso al francese Ugo Humbert con il punteggio di 6-7(3) 6-0 6-3 in quasi tre ore di battaglia.