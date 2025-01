Marcelo potrebbe approdare presto in Serie A: l’ex campione del Real Madrid, attualmente senza squadra, è stato proposto al club di Serie A.

I sogni di mercato sono una delle cose più entusiasmanti di questo periodo ricco di trattative, smentite, operazioni fatte in segreto, indiscrezioni e tanto altro. Quando una piccola piazza, tutta unita, sogna il grande nome, quel calciatore che solo a immaginarlo con la tua maglia fa venire i brividi, ecco quella è la vera essenza del calcio.

In Serie A lo hanno potuto vivere tante squadre. Nella storia recente è indimenticabile l’approdo di giocatori del calibro di Franck Ribery e Jerome Boateng alla Salernitana, oppure Nani al Venezia, Diego Godin al Cagliari, Bacary Sagna al Benevento e tanti altri.

Non va dimenticato anche la parentesi di Samuel Umtiti al Lecce. Il difensore francese arrivò in Salento nell’estate del 2022 dal Barcellona con la formula del prestito annuale. Una stagione condita anche di ottime prestazioni, nonostante venisse da un lungo periodo di stop, ma soprattutto dall’amore che la città pugliese diede al giocatore, che lasciò il Via del Mare in lacrime.

E ora è proprio Lecce che torna a sognare, ma questa volta lo fa ancora più in grande: l’ultimo nome è quello di un certo Marcelo.

Marcelo al Lecce, pazza idea di calciomercato

Avete letto proprio bene, l’ultima folle idea di calciomercato in casa Lecce porta il nome di Marcelo. Solo il pensiero di poter vedere un calciatore che nella sua carriera ha vinto 29 trofei, di cui cinque Champions League, allo stadio Via del Mare, fa venire la pelle d’oca ai tifosi del Lecce. Ma questa suggestione pazza di mercato potrebbe non essere così utopistica.

L’avventura del terzino brasiliano con il Fluminense si è interrotta in maniera davvero brusca. Lo scorso 2 novembre, nel corso della partita contro il Gremio, l’allenatore Mano Menezes decide di falro entrare nei minuti finali al posto di Lima. Poco prima del suo ingresso, però, Marcelo e Menezes hanno un battibecco e l’allenatore decide di rispedirlo di forza in panchina. Poche ore dopo la fine del match, la società annuncia la rescissione del contratto del suo giocatore.

Marcelo però non ha nessuna voglia di ritirarsi e, secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, l’idea di un’esperienza in Italia lo intriga. Il suo agente ha proposto il suo assistito a diversi club, capendo la fattibilità dell’operazione. Tra questi c’è appunto anche il Lecce, che sta valutando seriamente di portare Marcelo in Salento.