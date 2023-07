Manchester United, Antony: “Conosco molto bene Onana, è un grande portiere”

L’attaccante del Manchester United, Antony, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha commentato il probabile arrivo di André Onana nei Red Devils: “Conosco molto bene André perché abbiamo giocato insieme nell’Ajax. Oltre ad essere un grande portiere, è anche una brava persona. Non so se arriverà a Manchester, non è una decisione che spetta a me. Posso soltanto dire che è molto forte e che abbiamo un buon rapporto”.