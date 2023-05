Manchester City, Cancelo non rientra nei piani di Guardiola: prezzo fissato a 40 milioni

Joao Cancelo è sul mercato e secondo la stampa inglese il presso potrebbe essere fissato attorno ai 40 milioni di euro. Il 29enne portoghese era stato ceduto a gennaio al Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni, cifra che però i bavaresi non intendono versare. Cancelo, che ormai non rientra più nei piani di Guardiola, potrebbe essere proposto allo stesso Bayern come contropartita per Joshua Kimmich o in alternativa verrebbe ceduto a un altro club. Alla finestra il Barcellona, alla ricerca di un rinforzo sulla destra.