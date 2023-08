Lloris-Lazio, l’Equipe: il portiere dice no all’offerta, voleva garanzie di titolarità

Hugo Lloris non arriverà alla Lazio. Così scrive L’Equipe, che afferma come il portiere non abbia voluto accettare l’offerta dei biancocelesti, nonostante l’accordo trovato tra la squadra italiana e il Tottenham. Il trentaseienne avrebbe preso questa decisione per motivi personali: voleva la garanzia di titolarità che, con la presenza di Provedel nella rosa della Lazio, non avrebbe ottenuto.