La società nerazzurra è pronta a piazzare il colpo in attacco, prendendo quello che è considerato il nuovo Lautaro Martinez

Il presente è quello che tutti possono vedere: l’Inter che lotta per lo scudetto ed è una delle otto grandi d’Europa, una delle squadre già qualificate agli ottavi di Champions.

Il futuro è ancora tutto da scrivere e Marotta e Ausilio lavorano perché sia ancora a tinte nerazzurre. Sarà un’estate di rivoluzione per la Beneamata con diversi giocatori destinati ad andare via ed altrettanto che arriveranno. Rivoluzione soprattutto in attacco dove due partenze sono già certe: Arnautovic e Correa, anche da contratto, sono all’ultimo anno con l’Inter e il rinnovo per loro non è da considerare ipotesi plausibile.

Ecco perché Marotta dovrà individuare almeno un attaccante che possa andare a chiudere il quartetto formato da Lautaro Martinez, Thuram e Taremi, sempre che tutti e tre restino a Milano. Un nome è già stato individuato ed è cerchiato in rosso: si tratta di un calciatore che si sta mettendo in mostra in Serie A ed è indicato da molti come il futuro Lautaro Martinez: Santiago Castro.

L’Inter punta Castro: il piano nerazzurro

L’attaccante argentino, 20 anni, è una delle rivelazione della Serie A: il giovane bomber è esploso letteralmente grazie a Vincenzo Italiano. Otto i gol finora in stagione, l’ultimo dei quali decisivo per il passaggio del turno del Bologna contro l’Atalanta in coppa Italia.

Prima di questo aveva fatto gol anche contro l’Inter, costringendo al pari la società nerazzurra. Quella stessa società che sta pensando a lui per il futuro. Castro potrebbe essere il colpo in avanti dell’Inter, anche se ci sarà da battere la concorrenza della Premier League e anche la Juventus, altra squadra che gli ha messo gli occhi addosso. Per convincere il Bologna, riferisce ‘calciomercato.it’, potrebbero non bastare trenta milioni di euro: Marotta però ha dalla sua la possibilità di inserire delle contropartite per abbassare l’esborso cash e gli ottimi rapporti con la società felsinea.

Occhi puntati dunque su Santiago Castro che Lautaro Martinez potrebbe raccogliere alla Pinetina e ‘svezzarlo’ in attesa che diventi poi il titolare del futuro per la squadra nerazzurra. Le qualità ha dimostrate già di averle, la voglia di emergere pure. La stessa mostrata da giovane dal ‘Toro’: ora l’Inter ha trovato il suo erede ed è pronta a sbaragliare la concorrenza per regalarlo già in estate a Simone Inzaghi.