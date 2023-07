Lazio, offerta da 40 milioni dall’Arabia Saudita per Milinkovic-Savic. Lotito dice sì, il serbo ci pensa

Un altro nome importante sembra diretto verso la Saudi Pro League. La Lazio ha sul piatto una cospicua offerta da parte dell’Al-Hilal per Sergej Milinkovic-Savic. Repubblica riporta di una somma di 40 milioni di euro che Claudio Lotito sarebbe disposto ad accettare senza indugi, considerando che il calciatore ha il contratto in scadenza il prossimo mese di giugno. Al centrocampista serbo sono stati invece offerti più di 20 milioni netti a stagione. A questo punto la palla passa al giocatore che in queste ore deciderà se accettare o meno la proposta saudita.