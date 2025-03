La qualificazione alla prossima Champions League non è soltanto una questione di prestigio per la Juventus, ma una necessità assoluta per la tenuta economica del club.

A oggi, con la squadra fuori dalla zona Champions e il calendario che non promette sconti, il pericolo che i conti bianconeri vadano fuori giri è più concreto che mai. Le casse della società sono già sotto pressione dopo mesi complicati e senza i ricavi garantiti dall’Europa che conta — dai premi UEFA ai diritti tv, passando per la visibilità internazionale — la dirigenza dovrà fare i conti con una realtà meno dorata. John Elkann, che raramente si espone ma osserva ogni mossa da vicino, ha già convocato un vertice ad alta tensione: il messaggio è chiaro, senza Champions si dovrà tagliare. Tagliare dove fa più male: sul mercato, sugli stipendi e, probabilmente, anche su qualche sogno.

In sintesi ci saranno cessioni pesanti in estate per riportare i bilanci su una linea accettabile, rinnovi congelati e operazioni in entrata ridimensionate. E poi c’è il nodo allenatore: il futuro di Thiago Motta resta un’incognita e un eventuale addio anticipato peserebbe ulteriormente a bilancio. In questo contesto, ogni passo falso in campo può trasformarsi in un macigno. Alla Continassa lo sanno bene e non vogliono farsi trovare impreparati, per questo sarebbe già pronto un piano B che porterebbe all’addio di due idoli della tifoseria.

Giuntoli ne sacrifica due, Cambiaso e Yildiz a Manchester

In via Druento si ragiona già su possibili sacrifici e a rischio ci sarebbero due titolarissimi. Le riflessioni sono in corso, ma i nomi sono chiari: Kenan Yildiz e Andrea Cambiaso. Due profili giovani e di grande prospettiva, con un valore di mercato in crescita e soprattutto con estimatori già pronti a bussare alla porta con liquidità importanti. I due, che rappresentano l’attuale e il futuro del club e nutrono di grande stima da parte della tifoseria, potrebbero diventare pedine chiave per salvaguardare i conti e ricavare un tesoretto importante in vista della prossima stagione.

Entrambi, non a caso, piacciono parecchio in Premier League, dove non hanno mai nascosto il loro gradimento e dove i soldi di certo non mancano. Soprattutto per Yildiz, che con la sua maglia numero 10 ha attirato le attenzioni del Manchester United, ci sono voci insistenti su un suo trasferimento, anche se il suo entourage continua a ribadire la volontà di restare. Diverso il discorso per Cambiaso, profilo molto apprezzato da Pep Guardiola e che già a gennaio era entrato nei radar del Manchester City. La Juventus valuta, osserva, e prepara le mosse, ma il quadro sembra abbastanza chiaro secondo Sky Sport: in caso di mancata Champions sarà impossibile trattenere tutti e le scelte dolorose potrebbero diventare inevitabili.