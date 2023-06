Fiorentina, Barone: “In attesa di tante risposte. Ripescaggio Conference? Non attenderemo per fare la squadra”

Joe Barone, Dg della Fiorentina, ha parlato a margine di una cerimonia in svolgimento a Montecatini Terme, della mancanza di offerte per il bando d’asta per i lavori di restyling dello stadio ‘Franchi’ di Firenze. “Noi siamo ovviamente degli spettatori e quindi vorremmo capire qual è il percorso. Abbiamo chiesto da tanti anni delle informazioni che non hanno mai ricevuto risposta. Siamo in affitto al ‘Franchi’, sono quindi a disposizione per capire quali sono i prossimi passi”.

Poi ha proseguito: “C’è un percorso abbastanza lungo, siamo qui ad aspettare. Si è parlato del restauro del ‘Franchi’ da quando siamo arrivati nel 2019. Vogliamo capire se i lavori iniziano perché abbiamo degli abbonamenti, abbiamo una stagione in corso, stiamo attendendo una decisione della Uefa per capire se la Fiorentina sarà una delle squadre che giocherà in Conference League, quindi ci sono tante domande a cui attendiamo risposta”.