Juventus, Sky: spunta ipotesi Nandez per la fascia destra

Nahitan Nandez è il nome nuovo in casa Juventus. Come spiegato da Sky Sport, il tuttofare del Cagliari, già in passato mezzala e ultimamente esterno destro a tutta fascia, sarebbe la pedina che i bianconeri potrebbero pescare per puntellare la rosa. L’uruguaiano difficilmente rimarrà sull’isola e così il club piemontese, che va ricordato avere in pugno Timothy Castagne, potrebbe però virare sul sudamericano. Nelle prossime ore maggiori aggiornamenti.