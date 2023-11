Juventus, c’è ottimismo per il rinnovo di Rabiot. Sul francese anche diverse squadre inglesi

Resta sempre in bilico il futuro di Adrien Rabiot, il quale ha firmato un contratto annuale con la Juventus la scorsa estate. Il centrocampista francese si appresta diventare di nuovo svincolato a fine giugno e a Torino c’è certamente interesse per un rinnovo. Il club è ottimista, ma sul transalpino sono tornate alla carica diverse squadre della Premier League, dal Newcastle all’Aston Villa, senza escludere il Manchester United che lo aveva seguito già in passato.