Tra la Juve e Dusan Vlahovic è rottura: Thiago Motta è così anche lui in pericolo, la situazione non fa bene, infatti, alla società! Ecco perché

Non sono bei tempi per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo sta passando una stagione molto complicata nella Juve di Thiago Motta. Prima i problemi per il rinnovo di contratto (naturalmente non ancora risolti), poi le incomprensioni con l’ex tecnico del Bologna e il nervosismo derivante dalla difficoltà a trovare il gol con costanza, infine la perdita del posto da titolare a vantaggio dell’esplosione di Kolo Muani con la maglia bianconera. Una vera e propria annata da incubo per il classe 2000, condita tra l’altro con qualche infortunio di troppo. E ora?

La situazione a quanto pare non andrà migliorando nelle prossime settimane e la sensazione è che si arriverà ad un mesto addio in estate. Il contratto attuale dell’ex Fiorentina scade nel 2026 e fin qui non ci sono margini per un nuovo accordo. L’attaccante chiede un cospicuo aumento mentre la società bianconera, come già successo con Chiesa e Rabiot, ha fatto un’offerta alle proprie condizioni e non intende assecondare la volontà del calciatore e del suo entourage.

Thiago Motta-Vlahovic, è rottura: così ci perde la Juve! La situazione

Con questo scenario sullo sfondo, condito da quanto sta succedendo in campo, è chiaro che il giocatore andrà via. Ma la situazione attuale rischia di diventare un boomerang anche per la Juve stessa che non ne gioverebbe, tutt’altro! E il primo responsabile per la società può essere Thiago Motta. Perché?

Senza rinnovo è chiaro che i bianconeri dovranno vendere il giocatore la prossima estate per non perderlo a zero tra un anno e mezzo. Ma la Juve non ha nessuna intenzione di svenderlo e darlo via per pochi milioni di euro. Se continua a non giocare, però, Vlahovic si deprezza ulteriormente e in estate potrebbero non esserci acquirenti. E questo è un gran problema. Il rischio è che il giocatore resti in scadenza da separato in casa e se ne vada via a zero nel 2026.

Uno scenario da evitare ma per il quale dovrà essere bravo anche Thiago Motta, recuperando il giocatore e dandogli il minutaggio giusto per mettersi in mostra in modo da non disperdere l’investimento fatto nel gennaio di tre anni fa. In caso contrario alla società potrebbe non piacere il comportamento del tecnico che avrebbe ormai rotto col giocatore e vorrebbe andare avanti con le sue idee, escludendolo sempre con più regolarità dai titolari. A quel punto in pericolo ci sarebbe anche l’ex centrocampista, soprattutto se i risultati continueranno ad essere altalenanti.