Il cammino della Juventus in campionato ha subito una brutta battuta d’arresto dopo il 4-0 dell’Atalanta, ma il pareggio della Lazio contro l’Udinese ha regalato ai bianconeri un piccolo sospiro di sollievo.

Il quarto posto resta nelle mani della squadra di Thiago Motta, che ora punta con decisione alla qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo fondamentale, non solo per il prestigio, ma anche per le casse del club, che ha bisogno degli introiti europei per pianificare il futuro. E proprio sul futuro si concentra Cristiano Giuntoli, già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il responsabile dell’area sportiva sta valutando diverse opzioni, ma c’è un’incognita pesante: Motta sarà ancora sulla panchina della Juventus? L’allenatore piace per la sua idea di calcio, ma tale idea purtroppo non ha trovato sfogo in questa stagione e non è scontato che l’ex Bologna resti, soprattutto se la società dovesse virare su un profilo più esperto.

Intanto, sul mercato rimane calda la pista che Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, che è andato nuovamente a segno in Super Lig, rappresenterebbe il colpo ideale per dare peso all’attacco bianconero, ma la concorrenza è alta e l’operazione sarebbe economicamente complessa. Nel frattempo, il futuro di Dusan Vlahovic sembra sempre più lontano da Torino: la Premier League è la destinazione più probabile, con club inglesi come l’Arsenal che si stanno guardando intorno. Per la Juventus però, le brutte notizie arrivano proprio dal campionato d’oltre Manica.

Osimhen al Manchester United, Giuntoli beffato

Il Manchester United è alla ricerca di un nuovo bomber per risollevare una stagione deludente, che per ora vede gli inglesi più vicini alla zona retrocessione che a quella per la qualificazione all’Europa. Il reparto offensivo non ha dato le garanzie sperate e la dirigenza è pronta a intervenire con decisione sul mercato. Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee non hanno convinto fino in fondo, e i Red Devils vogliono un nome di spessore per guidare l’attacco nella prossima stagione.

Tra i profili seguiti c’è sempre Victor Osimhen, obiettivo prioritario per il club inglese e che, nonostante la mancata qualificazione alla Champions, gradirebbe in ogni caso la destinazione. Il Napoli non sarà un interlocutore semplice, ma lo United potrebbe sfruttare la clausola da 75 milioni di euro valida solo per l’estero nella prossima sessione di mercato. L’idea di qualche giorno fa era quella di abbassare la richiesta economica inserendo Hojlund come contropartita tecnica, dato che l’ex attaccante dell’Atalanta conosce già il campionato italiano.