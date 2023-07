Inter, ufficiale: Onana ceduto al Manchester United

Adesso è ufficiale, André Onana è stato ceduto dall’Inter ed è nuovo portiere del Manchester United. Proprio i Red Devils hanno comunicato sui loro social ufficiale l’arrivo a titolo definitivo dell’estremo difensore camerunese: per lui contratto fino al 2028 con opzione per un anno ulteriore. Per quanto riguarda le cifre, non rese note, queste si aggirano intorno ai 52.5 milioni di euro più altri 5 di bonus.