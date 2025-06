Dopo la delusione Champions, sono giorni di riflessioni per l’Inter ed Inzaghi: prende quota l’ipotesi Juventus per il tecnico piacentino

Doveva essere una notte diversa, l’avevano immaginata come la serata del trionfo. L’Inter torna a mani vuote da Monaco di Baviera e la pesantissima sconfitta nella finale di Champions lascia strascichi.

Delusione cocente per chi a lungo ha cullato il sogno del triplete e si è ritrovato, invece, senza neanche un trofeo in bacheca. Ed allora ci si interroga su quel che è stato e soprattutto quel che potrebbe essere: sarà ancora l’Inter di Inzaghi oppure partirà una rivoluzione tecnica per i nerazzurri? Una domanda che troverà risposta nei prossimi giorni quando il tecnico piacentino incontrerà Marotta e Ausilio per capire se si può continuare insieme oppure è meglio separarsi e chiudere un’esperienza durata quattro anni.

La seconda ipotesi, dopo i cinque gol incassati dal Psg, prende sempre più corpo, anche perché il modo in cui è terminata la finale lascia presagire alla fine di un ciclo. A far pensare a questa come possibilità molto concreta è anche la super offerta proveniente dall’Arabia Saudita: biennale da 25-30 milioni di euro da parte dell’Al Hilal che tenta e non poco Inzaghi. Ma potrebbe anche esserci l’addio all’Inter senza trasferimento dalla Saudi Pro League: è la Juventus l’altra clamorosa ipotesi per il tecnico piacentino.

Addio all’Inter per la Juventus: il tradimento di Inzaghi

Se l’Inter si lecca le ferite lasciate dalla finale Champions, la Juventus fa i conti con la difficoltà a trovare un nuovo allenatore. Sfumati Conte e Gasperini, i bianconeri riflettono sulla conferma di Tudor o su qualche pista estera.

Ma c‘è anche il nome di Simone Inzaghi tra i ‘papabili’ per la panchina della Juventus, in un ribaltone che avrebbe del clamoroso. Il profilo del piacentino è stato in orbita bianconera anche in passato e potrebbe tornare di moda anche in questo fine di primavera particolare. A credere all’ipotesi tradimento sono anche i bookmakers che hanno abbassato negli ultimi giorni le quote relative all’approdo a Torino di Inzaghi. Una ipotesi che paga 9 volte la quota su Sisal e 10 volte su Snai: cifre non certo molto basse, ma in discesa. Un andamento indicativo che qualcosa sull’asse Milano-Torino può davvero succedere, con buona pace dell’Arabia Saudita che da settimane sta corteggiando Inzaghi.

Pochi giorni ancora prima di conoscere la verità e il futuro dell’allenatore: ci riproverà con l’Inter, sceglierà di ascoltare le sirene saudite o vestirà i panni del grande traditore?