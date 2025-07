Lo Sport in tv oggi 21 lunedì 21 luglio: giornata di riposo per il Tour de France, in campo il Setterosa nel mondiale per la gara delle semifinali 5-8 posto

Un lunedì all’insegna dello Sport, sempre e comunque. inizia una nuova settimana, la terza completa del mese di luglio ed ormai il calcio è sempre più vicino al gran ritorno. Le squadre di Serie A – ma di tutti i principali campionati – hanno ormai iniziato la preparazione. Tra poco più di un mese prenderà il via il campionato italiano ma nel frattempo negli altri Paesi si inizierà a breve.

Non è però ancora tempo di veder rotolare il pallone in gare ufficiali e così a farla da padrone sono gli altri sport. A partire, naturalmente, dal ciclismo con il Tour de France. Oggi, però, è giornata di riposo dopo le fatiche dell’ultima settimana che hanno visto Pogacar mettere più di un’ipoteca sulla vittoria della Grande Boucle.

Per quanto riguarda i colori italiani, in campo il Setterosa nei Mondiali. Le Azzurre scenderanno in campo per le semifinali valide per la 5-8 posizione, non proprio ciò che si aspettava insomma. Vediamo, però, il programma completo.

Sport in tv lunedì 21 luglio: il programma

8.02 Nuoto artistico, Mondiali: finale solo libero maschile – Diretta tv su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

9.00 EYOF: prima giornata – Diretta streaming su Italia Team TV

9.00 Universiadi: sesta giornata – Diretta streaming su FISU TV e discovery+

11.00 Tennis, ATP Kitzbuhel: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.00 Tennis, WTA Praga: primo turno (3° match sul centrale Elisabetta Cocciaretto-Viktorija Golubic, 3° match sul Court 1 Lucrezia Stefanini-Viktorija Tomova) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

11.35 Pallanuoto femminile, Mondiali: Grecia-Stati Uniti (semifinale) – Diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Arena; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

12.30 Ciclismo: Clasica Terres de l’Ebre – Dalle ore 16.00 in diretta streaming su discovery+ e DAZN

12.32 Nuoto artistico, Mondiali: finale duo tecnico femminile – Diretta tv su Rai Sport (dalle 12.55), Sky Sport Uno e Sky Sport Mix; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

14.00 Pallanuoto femminile, Mondiali: Italia-Australia (semifinale 5°/8° posto) – Diretta streaming su Eurovision Sport (non ancora confermata)

15.35 Pallanuoto femminile, Mondiali: Ungheria-Spagna (semifinale) – Diretta tv su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

16.00 Tennis, ATP Washington: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

16.00 Tennis, WTA Washington: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

16.30 Tennis, ATP Umago: primo turno (1° match sul centrale Giulio Zeppieri-Tseng Chun Hsin) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV