Lorenzo Musetti è per la prima volta in carriera ai quarti del Roland Garros: ecco quando dovrà sfidare Tiafoe

Dopo un match con vista su Parigi di notte, Lorenzo Musetti si è conquistato i suoi primi quarti di finale al Roland Garros spazzando via Holger Rune in quattro set. Dopo una situazione di parità al termine del secondo, in cui il danese aveva rimontato lo svantaggio, l’italiano ha fatto la voce grossa e si è imposto con fisicità, tattica e precisione con un finale di 7-5 3-6 6-3 6-2.

L’italiano si è confermato in crescita e uno degli avversari da tenere d’occhio con l’avanzare del torneo. Ad attenderlo ci sarà Frances Tiafoe, che ha eliminato a sua volta Altmaier per staccare il pass per i quarti. Sarà, dunque, Musetti-Tiafoe.

Musetti-Tiafoe, un quarto di finale tutto da vedere

Musetti dovrà vedersela con Tiafoe che, nei precedenti, ha avuto la meglio in tre occasioni sui cinque totali giocati, una statistica che lo vede in leggero svantaggio sulla carta: gli ultimi due incontri tra i due hanno infatti registrato un trionfo del ventisettenne statunitense.

Dalla parte di Musetti, sempre statistiche alla mano, c’è l’unico precedente su terra, quella che sarà teatro della prossima sfida, che ha visto invece uscirne vincitore proprio l’italiano, questo agli Internazionali del 2023. Per certi versi, dunque, l’azzurro potrebbe partire da favorito. Musetti e Tiafoe cominceranno il loro incontro presumibilmente tra le 14:30 e le 15 di domani, martedì 3 giugno, soltanto al termine della sfida tra Svitolina e Swiatek.

Il tennis azzurro a Parigi: gli altri risultati

Lorenzo Musetti si è qualificato ai quarti, e stasera tocca a Sinner provare a vincere contro Rublev. Dopo l’eliminazione nel singolare femminile, Jasmine Paolini è però riuscita a proseguire insieme a Sara Errani nel doppio femminile: le due azzurre, coppia di ferro ormai consolidata, hanno domato la coppia costituita dalla brasiliana Haddad Maia e dalla tedesca Siegemund in due set, 6-4 6-3, aggiudicandosi i quarti contro Kudermetova e Mertens in programma domani.

Per quel che riguarda invece il doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il loro match valevole per i quarti di finale a tavolino per via di un ritiro da parte della coppia britannica di Olivia Nicholls e Henry Patten. Si tratta purtroppo dell’unica gioia odierna per Vavassori poiché in coppia con Simone Bolelli non sono riusciti a superare Matthew Ebden e John Peers che si sono imposti 6-2 7-6(6).