Inter, la Gazzetta rivela: Chelsea pronto ad offrire Kepa per Onana

‘La Gazzetta dello Sport’ ha riportato, questa mattina, una notizia di calciomercato molto interessante. Secondo il quotidiano ‘rosa’, il Chelsea avrebbe messo da tempo gli occhi su André Onana, portiere dell’Inter per cui i Blues sarebbero disposti a (quasi) tutto. Per arrivare al camerunense, Todd Boehly, ricco proprietario del club inglese, è pronto a proporre la seguente, stratosferica offerta: Kepa, l’attuale portiere titolare dei londinesi, più un conguaglio pari a 40 milioni di euro. Certo, le prestazioni di Kepa negli ultimi anni non sono state eccellenti, ma quest’offerta potrebbe far vacillare la dirigenza nerazzurra: Onana è, infatti, arrivato a parametro zero e venderlo a 40 milioni, con al contempo l’arrivo di un portiere comunque ricco di esperienza, potrebbe fare molto comodo all’Inter. I meneghini, inoltre, continuano a monitorare Guglielmo Vicario: il gioiellino dell’Empoli è, tuttavia, attenzionato da tanti top club e l’Inter non è disposta a spendere cifre faraoniche, quelle che si ipotizzano al momento per il portiere dei toscani.