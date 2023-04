Inter, dal Belgio l’indiscrezione: Buchanan vicino ai nerazzurri

Secondo quanto riportano i media sportivi in Belgio, l’Inter sarebbe pronta a presentare un’offerta per Tajon Buchanan, centrocampista del Bruges, che, come svelato in particolare da ‘Het Laatste Nieuws’, si trasferirà quasi sicuramente a Milano in estate. Il club nerazzurro avrebbe infatti raggiunto un accordo con il calciatore e con la società belga: un trasferimento per circa 15 milioni di euro al termine di questa stagione.

“Al momento non ci sono ancora firme – si legge nell’articolo –, ma le parti hanno trovato un accordo verbale per il trasferimento di Buchanan. Salvo sorprese, il Bruges incassa così una prima cifra importante in vista di quest’estate. L’intenzione dell’Inter è quella di utilizzare Buchanan come esterno destro e di cedere Denzel Dumfries per una cifra importante in Premier League: il club nerazzurro punta infatti giocatori giovani e talentuosi e Buchanan si adatta perfettamente a quest’idea”.