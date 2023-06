Inter, Barcellona in pressing per Brozovic: offerto Kessié

Dopo le sirene dall’Arabia Saudita e il messaggio criptico di ieri pubblicato sui social dallo stesso giocatore dell’Inter, il Barcellona avrebbe rilanciato nella trattativa per acquistare Marcelo Brozovic dal club nerazzurro. Il centrocampista croato, per la stampa iberica, ha scavalcato Kimmich e Zubimendi, come sostituto del partente Sergio Busquets. Per questo motivo il Barcellona sta rilanciando e potrebbe giocare una “carta” in più per convincere i dirigenti dell’Inter a chiudere l’operazione. Si tratta di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, dopo lo scudetto vinto lo scorso anno in Italia con la maglia del Milan, è sempre più desideroso di tornare in Serie A.