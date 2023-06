Inter, asse col Chelsea: Onana in cambio dei prestiti di Lukaku e Koulibaly. Per la porta Vicario in pole

Asse di mercato rovente nelle ultime ore tra Inter e Chelsea. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, i Blues, che cercano un portiere di livello per la prossima stagione, si sarebbero fiondati su Maignan, ricevendo però un secco no da parte del Milan. A quel punto, ecco l’idea che coinvolge i nerazzurri: i londinesi avrebbero intavolato una discussione sulla possibilità di prelevare Onana, e in cambio rinnoverebbero il prestito di Lukaku aggiungendo anche quello di Koulibaly, entrambi per un anno ed entrambi con parte dell’ingaggio pagato dagli inglesi. Marotta e Ausilio riflettono e nel frattempo si innesca il dominio portieri: se Onana dovesse alla fine realmente salutare, per la porta nerazzurra l’obiettivo numero uno diventerebbe Guglielmo Vicario, in uscita dall’Empoli.