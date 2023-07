Inter, accordo con il Chelsea per Lukaku ma il belga non risponde. Nerazzurri sorpresi e arrabbiati

Prende sempre più le pieghe di una telenovela la trattativa per riportare Romelu Lukaku all’Inter. Come riportato in queste ore da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno trovato l’accordo con il Chelsea sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus. Adesso però sembra mancare il consenso del giocatore, che nei mesi scorsi ha giurato amore eterno all’Inter ed è uno dei più amati dai tifosi della Benamata. Lukaku addirittura non risponde alle chiamate della dirigenza interista, comportamento analogo a quello del suo agente Sebastien Ledure. Un atteggiamento che sta sorprendendo e creando anche una certa rabbia nell’ambiente interista, che si sente stupito e tradito da questo attendismo non preventivato.