Dall’Inghilterra: asta tra West Ham e Monaco per Balogun. L’Arsenal chiede 40 milioni di sterline

Folarin Balogun è un nome molto caldo in queste settimane in sede di mercato. Il giovane attaccante dell’Arsenal è da tempo nella lista dell’Inter ma finora le richieste da parte dei Gunners non hanno permesso di instaurare una vera e propria trattativa. E le cose potrebbero complicarsi ulteriormente, perché secondo la stampa britannica, Balogun è finito al centro di un’asta fra il West Ham e il Monaco. Per il “The Independent” questi due sarebbero attualmente gli unici club in grado di soddisfare quanto richiesto dall’Arsenal per il cartellino del giocatore, ovvero oltre 40 milioni di sterline, quasi 50 milioni di euro.