Il Messaggero – Juventus, Zakaria inserito nella trattativa con la Lazio per Milinkovic-Savic

La Juventus vuole Sergej Milinkovic-Savic e la Lazio, al contrario di quanto accaduto anni fa, non ha più pretese irrealizzabili, a tal punto che le società interessate si stanno sedendo al tavolo con i biancocelesti per presentare la loro offerta. Tra queste, c’è anche il club bianconero: la Juventus, infatti, vorrebbe regalare a Massimiliano Allegri un centrocampista di alto livello quale Milinkovic-Savic, soprattutto in vista del trasferimento a parametro zero (quasi certo) di Adrien Rabiot, miglior giocatore dei torinesi nel corso di questa travagliata stagione. Nei piani delle due società potrebbe verificarsi una trattativa ad ampio raggio: Luca Pellegrini si trasferirebbe a titolo definitivo alla Lazio, il serbo potrà vestire la casacca bianconera e, come ulteriore contropartita, la Juventus è intenzionata – come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero – a inserire anche Denis Zakaria, in ritorno dal prestito al Chelsea.