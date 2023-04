I media inglesi ne sono certi: Pochettino sarà l’allenatore del Chelsea dalla prossima stagione

I media inglesi ne sono certi: a meno di colpi di scena, Mauricio Pochettino sarà l’allenatore del Chelsea a partire dalla prossima stagione. L’allenatore originario del Piemonte, fermo dalla scorsa estate, dopo il divorzio dal Paris Saint-Germain avrebbe già raggiunto un accordo verbale con i Blues per prendere le redini della squadra al momento guidata da Frank Lampard, ingaggiato fino a giugno dopo l’esonero di Graham Potter. Per Pochettino si tratterebbe di un ritorno in Premier dopo i cinque anni trascorsi al Tottenham, team che ha condotto fino alla finale di Champions League del 2019, cedendo solo al Liverpool nell’atto conclusivo. Il suo nome era stato accostato anche agli Spurs che, però, avrebbero virato con decisione su Julian Nagelsmann, dicendo no ad un ritorno di fiamma con il tecnico argentino.

Intanto si scalda l’asse Londra-Milano: i dirigenti del Chelsea dovrebbero presto volare in Italia per incontrare quelli dell’Inter, al fine di discutere del futuro di Romelu Lukaku, il cui prestito scade a giugno. I due club avevano un accordo per rinnovarlo per un’altra stagione alle stesse condizioni (circa 8 milioni di euro più metà dell’ingaggio per circa 9,5 milioni), ma i nerazzurri vorrebbero rivedere i termini vista l’annata deludente del belga. L’incontro fra i due club sarà anche l’occasione per discutere di Andrè Onana, portiere che piace ai Blues e per il quale potrebbero offrire soldi più uno fra Kepa Arrizabalaga ed Edouard Mendy.