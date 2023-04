Manchester City-Arsenal, Guardiola: “Il destino è nelle nostre mani, questo è l’importante”

“Le prossime tre partite diranno molto. Ci sentiamo a nostro agio in casa. La cosa più importante è che il destino è nelle nostre mani. Quando arrivi alla fine della stagione, è importante dipendere da noi stessi. Abbiamo ancora sette partite”. Lo ha detto il tecnico del Manchester City Pep Guardiola dopo la vittoria per 4-1 sull’Arsenal nello scontro diretto. Con due partite in meno, il City è virtualmente primo a +3 dai Gunners, alle prese con una crisi di risultati che ha vanificato l’ottimo inizio di stagione. “Non sottovaluto l’Arsenal per un secondo. So quanto sono bravi. Do un merito incredibile a quello che hanno fatto”, spiega a proposito della squadra di Arteta. “Preferisco pensare che non abbiano raggiunto il loro livello migliore perché siamo stati davvero bravi. Se giochiamo come oggi siamo una squadra incredibilmente competitiva, ma ci sono molte buone squadre in giro per il mondo. Aver dato questa mentalità è la più grande soddisfazione che ho come allenatore. Certo che vogliamo vincere, ma vedere come i ragazzi si comportano mi impressiona perché so quanto sia difficile”. conclude Guardiola.