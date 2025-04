Gianluigi Donnarumma potrebbe tornare in Italia e il suo arrivo è già stato scritto: lo hanno scelto come nuovo portiere

Il miglior portiere al mondo. Gigio Donnarumma, dopo aver vinto la Ligue 1 con il Psg, incassa un altro ‘trofeo’, venendo proclamato – statistiche alla mano – il miglior numero 1 al mondo davanti all’interista Sommer.

Guarda caso proprio il portiere che, stando alle indiscrezioni che circolano da mese, potrebbe andare sostituire tra qualche mese o al più tardi tra un anno. L’interesse dell’Inter per l’estremo difensore di Castellamare di Stabia è noto, anche se dalla società nerazzurra sono sempre arrivate indicazioni contrarie, con i dirigenti che hanno più volte detto che in porta la squadra di Inzaghi è più che coperta.

Tutto vero, come è vero però che un Donnarumma a condizioni economiche favorevoli (ha il contratto in scadenza nel 2026) sarebbe un’occasione quantomeno da valutare e Marotta non è certo il tipo che si lascia sfuggire possibilità del genere. Pista possibile, dunque, ma non l’unica per il ritorno in Serie A del portiere ex Milan. Se davvero dovesse andare via dal Psg, che però da settimane sta provando a trovare l’accordo (al ribasso) per il rinnovo di contratto, Donnarumma diventerebbe un nome appetibile per molte squadre anche italiane, con una che potrebbe essere la scelta più logica.

Donnarumma in Italia, la Juventus lo aspetta

Si fa riferimento alla Juventus e sono, in particolare, i tifosi bianconeri che spingono per l’approdo a Torino del portiere della Nazionale italiana.

La squadra piemontese da quest’anno ha Di Gregorio in porta: l’ex Monza ha alternato piccole sbavature a ottime parate, tutto nella norma considerando il primo anno in una big. Per qualcuno però non è sufficiente e dunque, nonostante sia reduce dalla buona prova contro il Lecce, qualche tifoso bianconero sui social ha chiesto il cambio in porta.

Via Di Gregorio per fare spazio proprio a Donnarumma. Diversi gli utenti su X che hanno caldeggiato questa operazione, tirando in ballo anche Buffon: per una società che ha avuto uno dei portieri più forti di tutti tempi, serve anche ora il miglior portiere al mondo e questi è – a loro dire – Donnarumma. Pista percorribile? Non semplice, considerando anche l’ingaggio percepito dall’estremo difensore e la politica di riduzione dei costi adottata ormai da qualche anno a Torino. Tutto però nel calciomercato può succedere ed allora Juve-Donnarumma è una ipotesi da tenere in considerazione.