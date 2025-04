Victor Osimhen è uno dei nomi più caldi del mercato internazionale. Dopo l’addio forzato a Napoli, il centravanti nigeriano ha ritrovato sé stesso al Galatasaray.

L’ex Napoli sta vivendo una stagione positiva lontano dalla Serie A: 26 gol in 31 partite tra campionato e coppe. Numeri che lo hanno riportato sotto i riflettori delle grandi d’Europa, con diversi club pronti a contenderselo a suon di milioni. La Juventus lo segue con interesse, forte del legame con Cristiano Giuntoli, che fu il primo a puntare su di lui ai tempi di Napoli. Ma portarlo a Torino è quasi un miraggio: la clausola da 75 milioni di euro, infatti, non è valida per i club italiani. Servirebbe una trattativa diretta con De Laurentiis, da sempre restio a rinforzare una rivale diretta. Anzi, il patron azzurro potrebbe addirittura irrigidire la sua posizione proprio per evitare di vedere Osimhen in bianconero.

Diverso lo scenario per il Manchester United, pronto a sfruttare la clausola internazionale e a chiudere. Da Napoli trapela una disponibilità a trattare al ribasso, pur di evitare l’ennesima estate di tensioni. Ma non è finita: in Germania c’è chi si sta muovendo con discrezione. L’ombra della Bundesliga si allunga sull’attaccante nigeriano, pronto al salto in un top club europeo. A pesare, però, resta un ostacolo comune a tutti: l’ingaggio da oltre 12 milioni netti a stagione.

Il Bayern piomba su Osimhen, pronti 12 milioni

Il futuro di Victor Osimhen si allontana sempre più da Istanbul. Nonostante l’impatto devastante avuto con la maglia del Galatasaray, il club turco non ha attualmente la disponibilità economica per sostenere un’operazione di questa portata. Il nodo è duplice: da un lato, il costo del cartellino imposto dal Napoli; dall’altro, una richiesta d’ingaggio che sfiora i 12 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che restringe il campo delle pretendenti a pochi club con risorse davvero straordinarie.

Nelle ultime ore, stando a quanto riportato da Luca Cerchione sul suo profilo X, è emerso un dettaglio nuovo e tutt’altro che marginale: anche il Bayern Monaco ha chiesto informazioni. Un segnale forte, perché arriva da una società che raramente si espone senza avere un piano concreto. I tedeschi stanno cercando un attaccante dominante per la prossima stagione e Osimhen, per età, rendimento e caratteristiche, rappresenta un profilo ideale. La sensazione è che i giochi stiano entrando nel vivo, e che la corsa per il bomber nigeriano sarà a tre: Manchester United, Arsenal e Bayern, con De Laurentiis unico arbitro del prezzo finale. Il Galatasaray resta spettatore, insieme a Juve e Inter, con la consapevolezza che, salvo clamorosi colpi di scena, quello di Osimhen sarà solo un passaggio breve ma incandescente nella storia del club.